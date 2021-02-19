Antalya'da kumar oynayan 14 kişiye 59 bin 254 lira ceza
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Antalya'da kumar oynayan 14 kişiye 59 bin 254 lira ceza

19.02.2021 19:09 | Son Güncelleme: 19.02.2021 19:12
Antalya'da kumar oynayan 14 kişiye 59 bin 254 lira ceza

Antalya'nın Kumluca ilçesinde kumar oynayan ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 14 kişiye toplam 59 bin 254 lira para cezası uygulandı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde kumar oynayan ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 14 kişiye toplam 59 bin 254 lira para cezası uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Meydan Mahallesi'nde kumar oynandığı tespit edilen bir eve operasyon düzenlendi.

Operasyonda, evde kumar oynayan 14 kişi suçüstü yakalandı.

Kişiler hakkında, kumar oynamak ve Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi ihlalden 59 bin 254 lira para cezası uygulandı.

Ev sahipleri H.B, M.U., Ö.K. hakkında ayrıca kumar oynatmak için yer ve imkan sağlamak suçundan adli süreç başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca

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