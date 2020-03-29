Antalya'da koronavirüs tedbirleri Antalya'nın Finike, Kepez ve Muratpaşa ilçe belediyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya'nın Finike, Kepez ve Muratpaşa ilçe belediyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Finike Belediyesi, ilçenin ana cadde, bulvar, sokaklar, çocuk parkları ile otobüs duraklarını temizleme çalışmasının ardından, halkın kişisel hijyenini sağlamak amacıyla pazar yerlerinin girişlerine dezenfeksiyon makinesi koydu.

Bu makineyle pazar yerine giren ve çıkan her vatandaşın ellerini temizlemesi sağlanırken uygulamanın, virüs tehdidi sona erene kadar süreceği belirtildi.

Kepez Belediyesi kendi dezenfektanını üretti

Kepez Belediyesi, Sağlık Bakanlığının verdiği yetkiyle Belediye Sağlık Merkezi Laboratuvarı'nda uzman biyolog, laborant ve eczacılar eşliğinde kendi dezenfektanını üretmeye başladı.

Günde 200 litre üretilen dezenfektanlar belediye ekiplerince ilçe sakinleri ve sağlık kuruluşlarına dağıtılıyor.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, maske üretiminin ardından el dezenfektanı üretmeye başladıklarını belirterek, küresel sorunla mücadele ettiklerini ifade etti.

Muratpaşa'dan sokak hayvanlarına mama desteği

Muratpaşa Belediyesi ise koronavirüsle mücadelede park ve sahil bantlarında insan hareketliliğinin yasaklanmasıyla yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına sahip çıktı.

Ekipler, başta kent parkları olmak üzere belli notalara kediler ve köpekler için mama bıraktı.

Kaynak: AA