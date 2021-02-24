Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler denize girdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler denize girdi

24.02.2021 15:49 | Son Güncelleme: 24.02.2021 15:54
Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler denize girdi

Antalya'da, güneşli havayı fırsat bilenler, şubatta denize girmenin keyfini çıkardı.

Antalya'da, güneşli havayı fırsat bilenler, şubatta denize girmenin keyfini çıkardı.

Hava sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü kentte, yazdan kalma günler yaşanıyor.

Güneşli havayı değerlendirmek isteyenler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili başta olmak üzeri Lara ve Sarısu plajlarında yoğunluk oluşturdu.

Bazı vatandaşlar denize girip, güneşlenirken, bazıları ise yürüyüş yapıp, bisiklet sürdü, park ve yeşil alanlarda zaman geçirdi.

Konyaaltı Sahili'ndeki sokak müzisyenleri ise seslendirdikleri şarkılarla keyifli dakikalar yaşattı.

Plajlardakilerin çoğunluğunun sosyal mesafeye uymadıkları ve maske takmadıkları gözlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Donald Trump Süleyman Soylu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Sibel Can Zeki Müren Mustafa Ceceli
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Fatih Terim Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Mart
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler denize girdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.2.2021 15:54:57. #1.15#
title