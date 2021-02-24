Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler denize girdi

Antalya'da, güneşli havayı fırsat bilenler, şubatta denize girmenin keyfini çıkardı.

Hava sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü kentte, yazdan kalma günler yaşanıyor.

Güneşli havayı değerlendirmek isteyenler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili başta olmak üzeri Lara ve Sarısu plajlarında yoğunluk oluşturdu.

Bazı vatandaşlar denize girip, güneşlenirken, bazıları ise yürüyüş yapıp, bisiklet sürdü, park ve yeşil alanlarda zaman geçirdi.

Konyaaltı Sahili'ndeki sokak müzisyenleri ise seslendirdikleri şarkılarla keyifli dakikalar yaşattı.

Plajlardakilerin çoğunluğunun sosyal mesafeye uymadıkları ve maske takmadıkları gözlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun