Antalya'da 200 bayinin katılımıyla Halıcılar Zirvesi düzenlendi
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Antalya'da 200 bayinin katılımıyla Halıcılar Zirvesi düzenlendi

24.03.2021 16:25 | Son Güncelleme: 24.03.2021 16:32
Antalya'da 200 bayinin katılımıyla Halıcılar Zirvesi düzenlendi

Bir halı firmasının yönetim kurulu başkanı Metin Taşkıran, halı sektörünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde iç piyasadan çok daha fazla ihracatta büyüdüğünü bildirdi.

Bir halı firmasının yönetim kurulu başkanı Metin Taşkıran, halı sektörünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde iç piyasadan çok daha fazla ihracatta büyüdüğünü bildirdi.

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Uluslararası İlişkiler Komisyonu üyesi de olan Taşkıran, Antalya'da 200 bayinin katılımıyla bir otelde düzenlenen "Halıcılar Zirvesi"nde, AA muhabirine, marka olarak kişiye özel halı üreteceklerini, bunun için İzmir'de 2 milyon liralık yatırım yapacaklarını söyledi.

Herkesin kendi halısını tasarlayabileceğini belirten Taşkıran, "Yatak odanızın ya da perdenizin desenine, odadaki bir objeye göre halı üretebiliyoruz. Yuvarlak ya da dikdörtgen olacak diye bir zorunluluk yok. U şeklinde, çocuğunuzun eli, ayağı ya da kalp olarak istediğiniz şekilde ve desende halı üretebiliyoruz." dedi.

Kovid-19 salgını sürecinde halıya ilginin arttığını vurgulayan Taşkıran, insanlar evde daha fazla vakit geçirdiğinden evdeki ilk değiştirdikleri eşyalardan birinin halı olduğunu kaydetti.

Taşkıran, salgın sürecinde internetten halı satışlarının devam ettiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Halı sektörü, salgın sürecinde iç piyasadan çok daha fazla ihracatta büyüdü. Özellikle Amerika pazarında Türk halısına rağbet arttı. Türkiye, dünya sıralamasında makine halısında lider. El halısında Çin ve Hindistan önde ama makine halısında Türkiye açık ara önde, nerdeyse her ülkede artık Türk halıları var. Almanya, Amerika ve başka ülkelerdeki fuarlarda halıcılıkla ilgili Türk stantları kuruluyor. Salgın sonrası ertelenen düğünler nedeniyle ürünlere çok fazla talep olacak. Bunun için yatırımlarla, geleceğe hazırlık yapıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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