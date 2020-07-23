HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Antalya'da 15 Temmuz Şehidi Kurra Hafız İbrahim Yılmaz Okçuluk Şampiyonası düzenlendi

Antalya Okçular Tekkesi tarafından, 15 Temmuz Şehidi Kurra Hafız İbrahim Yılmaz Geleneksel Okçuluk Şampiyonası düzenlendi.

Antalya'da 15 Temmuz Şehidi Kurra Hafız İbrahim Yılmaz Okçuluk Şampiyonası düzenlendi
23.07.2020 20:45 | Son Güncelleme: 23.07.2020 21:42

Antalya Okçular Tekkesi tarafından, 15 Temmuz Şehidi Kurra Hafız İbrahim Yılmaz Geleneksel Okçuluk Şampiyonası düzenlendi.

Akdeniz Üniversitesi Stadyumu'nda düzenlenen şampiyonaya şehit Yılmaz'ın eşi Esma ve kızı Hatice Hifa Yılmaz ile 15 Temmuz şehitleri Yasin Naci Ağaroğlu ve Muhammet Oğuz Kılınç'ın aileleri de katıldı.

Dereceye giren sporculara ödüllerin verildiği şampiyonayı Antalya Vali Yardımcısı Tayyar Şaşmaz, Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur da izledi.

Protokol üyeleri, organizasyon kapsamında ok attı.

Törende konuşan Vali Yardımcısı Şaşmaz, gençlerin spora yönlendirmenin, sporla eğitmenin önemli olduğunu ifade etti. Şaşmaz, çocukların geleneksel Türk sporlarına olan ilgisinin kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.

Antalya Okçular Tekkesi Başkanı Sümeyye Gamze Uçar da, 15 Temmuz gecesinin herkesin hayatında önemli bir milat olduğunu ifade etti.

O gece kazananın milletin imanı ve iradesi olduğunu belirten Uçar, tüm şehitler gibi 15 Temmuz şehitlerinin de kendilerinin onuru ve gururu olduğunu kaydetti.

İsmini tekkede yaşattıkları şehit İbrahim Yılmaz'ın ata sporlarına olan ilgisine dikkati çeken Uçar, "Okçuluk, ata binme gibi sporları ailesine öğretme niyetine girmişti ancak nasip olmamıştı. Eşi Esma Yılmaz şimdi kemankeş oldu. İlerleyen zamanda kendisi de bir çok kemankeş yetiştirmeye başlayacaktır. Şehidimizin bu isteğini, vasiyetini yerine getirmek bizim için şeref oldu." diye konuştu.

Antalya Okçular Tekkesi'nin Türkiye'deki en büyük okçuluk tesisi ve kulüplerinden olduğuna işaret eden Uçar, şunları kaydetti:

"Tekkemiz, batının kişiyi bencilleştiren sistemine karşı sporda özgürlük hareketinin en büyük temsilcisidir. Milli şuurla yetişen kemankeşler 4 haftalık yaz eğitimleri süresince şehitler adına dua ettiler. Ayrıca bugün şampiyonaya katılan 42 kemankeş 250 şehidin her birinin ismini söyleyerek ok attılar. Yeni nesil hakkında olumsuz konuşanlar tekkemizin koca yürekli kemankeşlerinin bu hallerine şahit olduktan sonra umutları yeşerecektir."

Şehit eşi Esma Yılmaz ise, eşinin adına turnuva düzenlendiği için çok duygulu ve mutlu olduğunu belirtti. Eşinin 25 yaşında şehit olduğuna dikkati çeken Yılmaz, şehit eşinin isminin bir çok yere verilmesinin ve adına şampiyonalar düzenlenmesinin gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Antalya'da unutulmaya yüz tutmuş geleneksel bir sporun oldukça büyük bir ilgiyle hayata geçirilmesinin önemini anlatan Yılmaz, bu sporun tasavvuf yoluyla öğretilmesinin kendisini ayrıca mutlu ettiğini vurguladı.

Hain darbe girişimine katılanların asker olarak nitelenemeyeceğini vurgulayan Yılmaz, "O gün asker üniformasını giyenler benim askerim değildi. O üniformayı giyenler hainlerdi. Askerime karşı olumsuz bir şey hissedemem. Mehmetçik benim Mehmetçiğim, asker benim askerim. Şayet benim içimde olumsuzluk oluşsaydı o hainler darbeyi ideolojik olarak yapmış gibi olurlardı." ifadelerini kullandı.

Şampiyonaya katılan sporcular tarafından ay-yıldız koreografisi sergilendi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Didem Arslan Yılmaz Habertürk'ten ayrıldı! Müge Anlı'ya rakip oluyor Magazin
Didem Arslan Yılmaz Habertürk'ten ayrıldı! Müge Anlı'ya rakip oluyor
Alman kadının katil zanlısı ünlü hip-hop'çı olay gününü anlattı: Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık 3. Sayfa
Alman kadının katil zanlısı ünlü hip-hop'çı olay gününü anlattı: Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık
'Meis Adası Türkiye'ye daha yakın' diyen Yunan profesör, Yüksek Bilim Konseyi'nden ihraç edildi Dünya
"Meis Adası Türkiye'ye daha yakın" diyen Yunan profesör, Yüksek Bilim Konseyi'nden ihraç edildi
Son Dakika: Türkiye'de 23 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 913 yeni vaka tespit edildi Güncel
Son Dakika: Türkiye'de 23 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 913 yeni vaka tespit edildi
ABD'li kadın giyim perakendecisi Ascena, konkordato başvurusu yaptı Ekonomi
ABD'li kadın giyim perakendecisi Ascena, konkordato başvurusu yaptı
Ayasofya Camii için özel paralar basıldı Ekonomi
Ayasofya Camii için özel paralar basıldı
Türkiye, 18 Ağustos'ta Meis Adası açıklarında füze denemesi yapacak
Türkiye, 18 Ağustos'ta Meis Adası açıklarında füze denemesi yapacak
Muharrem İnce'den, YAŞ'ta emekli edilen ve apolet tartışması yaşadığı Metin Temel'le ilgili dikkat çeken paylaşım
Muharrem İnce'den, YAŞ'ta emekli edilen ve apolet tartışması yaşadığı Metin Temel'le ilgili dikkat çeken paylaşım
Ekrem İmamoğlu, VIP krizinde 'Hakaret ettiğini duydum' diyen Fatih Portakal'la ilgili ilk kez konuştu
Ekrem İmamoğlu, VIP krizinde "Hakaret ettiğini duydum" diyen Fatih Portakal'la ilgili ilk kez konuştu
Dört araçlık tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'na sona gelindi
Dört araçlık tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'na sona gelindi
Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı
Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı
'Türkiye'nin yaptıkları cezasız kalmayacak' diyen Macron'a AK Parti'den sert tepki: Yanlış yerde duruyor
"Türkiye'nin yaptıkları cezasız kalmayacak" diyen Macron'a AK Parti'den sert tepki: Yanlış yerde duruyor
Koronanın Bolivya'ya faturası ağır oluyor: 5 günde sokaklardan 420 cansız beden toplandı
Koronanın Bolivya'ya faturası ağır oluyor: 5 günde sokaklardan 420 cansız beden toplandı
Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü
Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti
Ali Babacan'dan 'Ayasofya ile ilgili size davet geldi mi?' sorusuna yanıt: Bana davet gelmedi, gelseydi giderdim
Ali Babacan'dan "Ayasofya ile ilgili size davet geldi mi?" sorusuna yanıt: Bana davet gelmedi, gelseydi giderdim
Emekliye 2.550 TL'ye kadar ödeme yapılıyor! İşte banka banka promosyon ücretleri
Emekliye 2.550 TL'ye kadar ödeme yapılıyor! İşte banka banka promosyon ücretleri
Emre Belözoğlu, Beşiktaşlı Gökhan Gönül ile bir araya geldi
Emre Belözoğlu, Beşiktaşlı Gökhan Gönül ile bir araya geldi
Cristiano Ronaldo ile adı aşk dedikodusuna karışan Daniella Chavez, kulüp satın aldı
Cristiano Ronaldo ile adı aşk dedikodusuna karışan Daniella Chavez, kulüp satın aldı
Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili
Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili
Hatalı basılmış 50 TL'lik banknotu 75 bin TL'ye satacak
Hatalı basılmış 50 TL'lik banknotu 75 bin TL'ye satacak
Kiralık sözleşmesi sona eren Kevin Prince Boateng, Beşiktaş'a veda etti
Kiralık sözleşmesi sona eren Kevin Prince Boateng, Beşiktaş'a veda etti
Ayasofya Camii'ndeki freskleri kapatacak perdeler görüntülendi
Ayasofya Camii'ndeki freskleri kapatacak perdeler görüntülendi
Turizmcilerden tatil planları yapanlara dolandırıcılık uyarısı: Paketleri gece satın almayın
Turizmcilerden tatil planları yapanlara dolandırıcılık uyarısı: Paketleri gece satın almayın
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti
En başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a soğuk duş! İlk 3'e giremediler
En başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a soğuk duş! İlk 3'e giremediler
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis
Tansu Çiller'in oğlu hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu
Tansu Çiller'in oğlu hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu
Rusya'da kasadan para çalan kedi suçüstü yakalandı
Rusya'da kasadan para çalan kedi suçüstü yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Beren Saat Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Okan Buruk Sergen Yalçın Abdullah Avcı Aziz Yıldırım Bülent Korkmaz
Daha Fazla Mehmet Boynukalın Bien Yapı Ürünleri Doğtaş Kelebek Mobilya Toyota Boshoku Türkiye Otomotiv
Şu an buradasınız: Antalya'da 15 Temmuz Şehidi Kurra Hafız İbrahim Yılmaz Okçuluk Şampiyonası düzenlendi - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.7.2020 22:13:00. #1.15#
title