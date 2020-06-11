Ankara kulislerinde ne konuşuluyor?
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Ankara kulislerinde ne konuşuluyor?

Koronavirüs salgını sonrası TBMM'nin açılmasıyla ilk gündem bekçilerin yetkilerini genişleten düzenleme oldu.

11.06.2020 09:44 | Son Güncelleme: 11.06.2020 09:48

Koronavirüs salgını sonrası TBMM'nin açılmasıyla ilk gündem bekçilerin yetkilerini genişleten düzenleme oldu.

Siyasette de seçim yasasında değişiklik yapılması, boraların seçim sistemine müdahale başlıkları konuşuluyor. Kabine değişikliği de konuşulan bir diğer gündem.

Ankara'nın kulislerini Şirin Payzın, Gökçer Tahincioğlu ve Murat Sabuncu değerlendirdi.

Ankara kulislerinde ne konuşuluyor?

Güncel Manşet

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