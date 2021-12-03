Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Korkmaz ve beraberindekiler Anıtkabir'i ziyaret etti

ANKARA (AA) - Ankara 2 No'lu Baro başkanlığına seçilen Eyüphan Korkmaz ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Korkmaz başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Korkmaz'ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Korkmaz, deftere şunları yazdı:

"Büyük Atatürk, evlatlarına miras olarak bıraktığın aziz Cumhuriyetimizin 100. yılına yaklaşmış olmanın verdiği kıvanç ile huzurundayız.

Şüphesiz ki hukuk ve adalet, bizlere öğütlediğin muasır medeniyetler seviyesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bugün, Ankara 2 No'lu Barosu avukatları olarak, yargının 3 sac ayağından birisi olan savunma erkinin saygınlığını yüceltmek ve bu suretle adaletin tecellisi yolunda bütün varımızı feda edeceğimize sana söz veriyoruz.

Çıktığımız bu kutlu yolda pek çok zorluklarla karşı karşıya kalacağımızın bilincindeyiz. Fakat sizi temin etmek isteriz ki bu yolda durmadan ve usanmadan çalışıp bize bahşettiğin mirası daha yüksek bir seviyeye getirecek; hukukun diğer her şeyden üstün olduğu bir Cumhuriyet inşa edeceğiz."

Hukuk ve Değişim Derneği Başkanı Eyüphan Korkmaz, 8 Kasım'daki Genel Kurulda Ankara 2 No'lu Baronun başkanlığına seçilmişti.

AA / Serdar Açıl - Son Dakika Haberleri

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