Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde Ankara yönüne ulaşım kontrollü sağlanıyor (3)

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde, İstanbul yönünün ardından Ankara istikameti de kontrollü olarak trafiğe açıldı.

ANKARA (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde, İstanbul yönünün ardından Ankara istikameti de kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle çok sayıda tırın kayması sonucu ulaşıma kapanan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde ekipler yoğun çalışma yürütüyor.

Karayolları ekiplerinin kar küreme, tuzlama ve temizlik çalışması sonucu gece saatlerinde otoyolun Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönünün kısmen ulaşıma açılmasının ardından Ankara istikametinde de trafik akışı kontrollü sağlanmaya başlandı.

Bölgede, kara yolları ve trafik ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Ayrıca Düzce'de kar nedeniyle yolda kalan ve yurtlarda misafir edilen 415 kişi gidecekleri yerlere gönderilmeye başlandı.

Otoyolun Sakarya kesiminde ise Ankara istikametine geçişlerine izin verilmeyen ve D-100 kara yoluna yönlendirilen araçlar, çalışmaların ardından bu güzergahı kullanabilecek.

Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları için uyarıyor.

Öte yandan kar yağışı ve soğuk havaya bağlı buzlanma nedeniyle kapatılan D-100 kara yolu Bolu Dağı kesiminde ulaşım, kar temizleme ve tuzlama çalışmalarının ardından sabah saatlerinden itibaren Ankara ve İstanbul yönüne kontrollü sağlanmaya başlanmıştı.