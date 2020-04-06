Anadolu Ajansı 100 yaşında Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Anadolu Ajansının (AA) 100'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Anadolu Ajansının (AA) 100'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Aşgın, yayımladığı mesajında, Anadolu Ajansının Milli Mücadele yıllarında 6 Nisan 1920 yılında kurulduğu günden bugüne kadar doğru, tarafsız, hızlı ve güvenilir haberleri ile dünyanın en saygın haber ajanslarından biri olduğunu vurguladı.

"Bugün bir asrı geride bırakan tecrübesi, teknoloji ağıyla sadece ülkemizin değil dünyanın da en güvenilir haber kaynaklarından biri haline gelen ve milletimizin sesi olan AA, Türk basını için de bir okul olmaya devam edecektir." ifadesini kullanan Halil İbrahim Aşgın, Türkiye'nin yanı sıra dünyanın dört bir yanında başarıyla görev yapan tüm Anadolu Ajansı çalışanlarını tebrik ettiğini aktardı.

Kaynak: AA