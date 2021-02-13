Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına Antalya'da devam edecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına Antalya'da devam edecek

13.02.2021 11:43 | Son Güncelleme: 13.02.2021 11:46
Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına Antalya'da devam edecek

Ampute Milli Futbol Takımı, 15 Şubat Pazartesi günü Antalya'da kampa girecek.

Ampute Milli Futbol Takımı, 15 Şubat Pazartesi günü Antalya'da kampa girecek.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, eylül ayında Polonya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Ampute Milli Futbol Takımı, ikinci etap kamp çalışmalarına Antalya'da devam edecek.

Başantrenör Osman Çakmak yönetimindeki kamp, 15-25 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Faik Öztrak Osman Kavala Meral Akşener Enis Berberoğlu
Magazin Alişan Özge Özder Seren Serengil Erol Büyükburç
Spor Ali Koç Metin Oktay Cüneyt Çakır Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kar Masaj Milli Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına Antalya'da devam edecek - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.2.2021 11:47:27. #1.15#
title