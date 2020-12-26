Amik Ovası'nda su kısıtı kaldırılarak mısıra ürün desteği sağlandı
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Amik Ovası'nda su kısıtı kaldırılarak mısıra ürün desteği sağlandı

26.12.2020 18:01 | Son Güncelleme: 26.12.2020 18:04
Amik Ovası'nda su kısıtı kaldırılarak mısıra ürün desteği sağlandı

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Amik Ovası'nda su kısıtının kaldırıp mısıra ürün desteği sağladıklarını bildirdi.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Amik Ovası'nda su kısıtının kaldırıp mısıra ürün desteği sağladıklarını bildirdi.

Yayman, yazılı açıklamasında, çiftçinin her zaman yanında olduklarını belirtti.

Amik Ovası'nda su kısıtını kaldırarak mısıra ürün desteği sağladıklarını belirten Yayman, bu gelişmenin Tahtaköprü Barajının bitirilmesinin ilk sonuçlarından birisi olduğuna işaret etti.

Yayman, üreticilere bereketli ve bol kazançlı sezon diledi.

Kırıkhan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çelik de yapılan revizyon çalışmalarının tamamlanması ve barajdan tarımsal sulamaya geçilmesi nedeniyle 1. ve 2. Ürün Mısır Desteklemeleri için Kırıkhan ve Hassa ilçelerinin su kısıtı kapsamından çıkarıldığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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