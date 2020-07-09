AMD Ryzen ile Ücretsiz Assassin's Creed Valhalla Sahibi Olun Geçtiğimiz haftalarda AMD tarafından Assassin's Creed Valhalla için yapılacak olan özel bir promosyondan haberdar olmuştuk. Söylenti şeklinde çıkan haberlerin ardından, bugün itibarıyla kampanya resmileşti.

Geçtiğimiz haftalarda AMD tarafından Assassin's Creed Valhalla için yapılacak olan özel bir promosyondan haberdar olmuştuk. Söylenti şeklinde çıkan haberlerin ardından, bugün itibarıyla kampanya resmileşti. Yapılan açıklama ile seçili AMD Ryzen işlemcilerinden birini alarak ücretsiz Assassin's Creed Valhalla sahibi olabileceğiniz dile getirildi.

AMD Ryzen İşlemci Alana Ücretsiz Assassin's Creed Valhalla!

AMD tarafından gerçekleştirilen resmi duyuruya göre Kazanmak İçin Donatıldı adı altında başlayan promosyon, bugünden itibaren 4 Ekim 2020 Pazar günü TSİ 07: 00 sıralarında sona erecek. Ancak kodların tükenme durumuna göre promosyon daha erken bir zamanda da bitebilir. Diğer bir deyişle, elinizi çabuk tutmanız gerekebilir.

Ülkemizde Akortek Bilişim, Oksid Bilişim Teknoloji ve Vatan Bilgisayar mağazalarından alacağınız 3000 serisi AMD Ryzen 7 veya Ryzen 9 işlemci veya Acer, Asus, Dell, HP, MSI ve Lenovo markalarından dizüstü bilgisayarlardan kampanyaya dahil olan işlemcinin bulunduran bir tanesini aldığınızda Eivor ile maceraya ücretsiz bir kupon kazanmış olacaksınız.

Kampanyaya dahil edilmiş olan 3000 serisi AMD Ryzen 7 ve Ryzen 9 işlemcileri için aşağıya bakabilirsiniz.

Ryzen 9 3950X

Ryzen 9 3900XT

Ryzen 9 3900X

Ryzen 9 3900

Ryzen 9 4900H (dizüstü bilgisayar)

Ryzen 9 4900HS (dizüstü bilgisayar)

Ryzen 7 3800XT

Ryzen 7 3800X

Ryzen 7 3700X

Ryzen 7 4800H (dizüstü bilgisayar)

Ryzen 7 4800HS (dizüstü bilgisayar)

Son olarak, faydalanabilmek için uygun ürünü satın aldıktan sonra elde edeceğiniz kuponu 7 Kasım 2020 tarihine kadar buradan kullanmanız gerekiyor. Eğer dilerseniz, kampanyaya dair merak ettiğiniz ve daha fazla detay için buraya bir göz atabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir