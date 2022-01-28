Amasya kar altında ayrı bir güzelliğe büründü

AMASYA (AA) - Osmanlı şehzadelerinden pek çoğunun ilk eğitimini alıp devlet yönetimini öğrendiği yer olması dolayısıyla "şehzadeler şehri" olarak anılan Amasya'da kar yağışı, özellikle tarihi ve turistik alanlarda güzel görüntüler oluşturdu.

Kültür, termal, doğa ve av turizmiyle öne çıkan ilde kar yağışının ardından Yalıboyu Evleri, Şehzadeler Gezi Yolu, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Harşena Dağı ile Pontus Kral Kaya Mezarları'nın bulunduğu alanlar beyaza büründü.

Yoğun kar yağışına aldırmayan kent sakinleri ve ziyaretçiler, bu alanları gezerek fotoğraf çektirdi.

Amasya Belediyesinin "Kara Merhaba" konseri düzenlediği Şehzadeler Gezi Yolu'nda bazı vatandaşlar da türküler söyleyerek eğlendi.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı, AA muhabirine, kentte son 40 yılın en yoğun kar yağışının olduğunu söyledi.

Amasya'da her mevsim ayrı bir güzellik yaşandığını dile getiren Sarı, "Beyaz örtü Amasya'ya çok yakıştı. Gecesi ayrı, gündüzü ayrı güzel oldu. Vatandaşlarımızın bu manzaradan keyif alması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." dedi.

Yaşanan güzelliklerin yanında bir taraftan da karla mücadele çalışması yürütüldüğünü anlatan Sarı, "Yaklaşık 80 kar temizleme aracı ve 300 kişilik ekibimizle yoğun kar yağışıyla meydana gelen ya da gelebilecek tüm olumsuz senaryolara karşı anında müdahale ediyoruz. Buzlanmaya karşı önlem alan ekipler, ana arterler başta olma üzere vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölgelerde kar temizleme çalışması yaptı." ifadelerini kullandı.