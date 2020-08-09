- Amasya'da çıkan yangında 3 ev yandı
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- Amasya'da çıkan yangında 3 ev yandı

- Amasya'da çıkan yangında 3 ev yandı Amasya'da bir köyde çıkan yangında 3 ev kül oldu.

09.08.2020 16:49 | Son Güncelleme: 09.08.2020 18:01

- Amasya'da çıkan yangında 3 ev yandı

AMASYA - Amasya'da bir köyde çıkan yangında 3 ev kül oldu.

Amasya'ya bağlı Akyazı köyünde belirlenemeyen bir sebeple dün gece çıkan yangında Metin Kılıç, İlhan Kılıç ve Ahmet Kılıç'a ait 3 ev alevlere teslim oldu.

Amasya Belediyesi İtfaiyesinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürülen yangında ağır maddi hasar meydana geldi. Evin garajında bulunan bir araçta yangının etkisiyle hasarlar oluştu.

Yangında can kaybı yaşanmazken, yangının çıkış nedeni hakkında soruşturma başladı.

- Amasya'da çıkan yangında 3 ev yandı

Kaynak: İHA

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