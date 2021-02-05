Amasya'da bir köy karantina altına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Amasya'da bir köy karantina altına alındı

05.02.2021 18:51 | Son Güncelleme: 05.02.2021 18:54
Amasya'da bir köy karantina altına alındı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde bir köy yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde bir köy yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çalköy köyünde bir kişide Kovid-19 tespit edilmesi üzerine İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri çalışma başlattı.

Çalışmanın sonucunda hastayla temaslı 12 kişinin daha Kovid-19 testi pozitif çıktı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla salgının engellenmesi, vatandaşların sağlığının korunması amacıyla köyde 14 günlük karantina uygulaması başlatıldı.

Giriş ve çıkışı jandarma ekiplerince kontrol altına alınan köyde, sağlık ekipleri çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Demirci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ali Çelebi Süleyman Soylu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Yıldız Tilbe Hüner Coşkuner Neslihan Atagül
Spor Ali Koç Okan Buruk Sergen Yalçın Ömer Ali Şahiner İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Milli Rusya Terör Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Amasya'da bir köy karantina altına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 18:55:31. #1.14#
title