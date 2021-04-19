Altındağ Belediyesinden oyuncak atölyesi
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Altındağ Belediyesinden oyuncak atölyesi

Altındağ Belediyesinden oyuncak atölyesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA (İHA) – Altındağ Belediyesinin kurduğu triko atölyesinde birbirinden sevimli oyuncaklar yapan Altındağlı kadınlar görenleri gülümsetiyor.

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ANKARA (İHA) – Altındağ Belediyesinin kurduğu triko atölyesinde birbirinden sevimli oyuncaklar yapan Altındağlı kadınlar görenleri gülümsetiyor.

Altındağlı kadınların triko atölyesi yüzleri güldürüyor. Plevne Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi'nde kurulan triko atölyesinde birbirinden sevimli oyuncaklar, anahtarlıklar ve süs eşyaları yapan Altındağlı kadınlar, hem geçimlerini sağlıyor hem de çocukların yüzünü güldürüyor. Atölyede en çok ilgi gören ürünler arasında birbirinden renkli ve sevimli anahtarlıklar başı çekiyor. Ortaya çıkan ürünleri Altın Eller Kadın Kooperatifi aracılığıyla satan kadınlar, bu sayede ekonomik özgürlüklerini de kazanmış oluyorlar.

Altındağlı kadınların triko atölyesinin çok renkli ve sevgi dolu bir atölye olduğunu söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Altındağlı kadınlarımız çok becerikli. Onları desteklemek için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Çünkü el emeği bizim için çok değerli" ifadelerini kullandı.

Altın Eller Kadın Kooperatifi sayesinde her geçen gün çok daha fazla Altındağlı kadının hayatının değiştiğini belirten Başkan Balcı, "Altındağlı kadınların Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerinde edindikleri bilgi ve becerileri kazanca dönüştürebildiği bir platform olan 'Altın Eller Kadın Kooperatifi' her geçen gün daha fazla ilgi görüyor. Bu zamana kadar yüzlerce Altındağlı kadın bu kooperatif sayesinde para kazandı. Bu sayı hızla artmaya devam ediyor. Altın Eller Kadın Kooperatifimiz kadınların umudunu kazanca dönüştürüyor" dedi.

Başkan Balcı, "Altın Eller Kadın Kooperatifinden alışveriş yapmak isteyenler, kooperatifin Hamamarkası'nda bulunan satış ofisini ziyaret edebilirler. Altıneller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi satış ve yönetim merkezi, tarihi Hacettepe Mahallesi Koyungözü Sokak'ta bulunuyor. Dileyenler, www.altinellerimiz.com internet sitesi üzerinden de alışveriş yapabilir" diye konuştu. - ANKARA

Altındağ Belediyesinden oyuncak atölyesi
Altındağ Belediyesinden oyuncak atölyesi
Altındağ Belediyesinden oyuncak atölyesi
Altındağ Belediyesinden oyuncak atölyesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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