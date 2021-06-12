Aliağa Meslek Hastalıkları Hastanesi'nde inşaat devam ediyor
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Aliağa Meslek Hastalıkları Hastanesi'nde inşaat devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Toplum

Aliağa Meslek Hastalıkları Hastanesi'nde inşaat devam ediyor Aliağa Belediyesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi iş birliğinde Çaltılıdere Mahallesinde hayata geçirilen İzmir'in tek mesleki ve çevresel hastalıklar hastanesi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Aliağa Meslek Hastalıkları Hastanesi'nde inşaat devam ediyor

İZMİR - Aliağa Belediyesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi iş birliğinde Çaltılıdere Mahallesinde hayata geçirilen İzmir'in tek mesleki ve çevresel hastalıklar hastanesi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Tamamlandığında 201 yatak kapasitesine sahip olacak hastane sadece Aliağa'nın değil bölgenin sağlık konusundaki ihtiyaçlarını karşılayabilecek modern bir yapıya kavuşacak.

Aliağa'da yapımı devam eden Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesindeki inşaat çalışmaları pandemi koşullarına rağmen Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü kontrol ve koordinesinde yürütülüyor. Zeminin ardından inşaat çalışmaları hızla devam ederken 8 bin 746 metrekare alana sahip hastanede son olarak acil servis binası grobetonu döküldü, A ve B blok grobeton ile 2. kat yapı su izolasyonu ise yapılıyor. Yalıtım ve kalıp imalatları sürerken 110 ton demir inşaat sahasına indirilerek işlenmeye başlandı.

Pandemi koşullarına rağmen inşa çalışmaları hızla devam eden hastanenin 2022 yılı içerisinde hizmete alınması hedefleniyor. 201 yatak kapasiteli hastane 52 bin 464 metrekare kapalı alana sahip bulunuyor. Hastanede, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen standartlarda tam donanımlı acil servis ve destek ünitelerine kadar çeşitli birimler bulunuyor. Mikro cerrahi ve yanık ünitesi gibi birimleri de barındıracak olan hastane, hizmete girdiğinde hastalıklara tanı konulması açısından da ülke genelinde önemli bir merkez olacak.

Aliağa Meslek Hastalıkları Hastanesi'nde inşaat devam ediyor
Aliağa Meslek Hastalıkları Hastanesi'nde inşaat devam ediyor
Aliağa Meslek Hastalıkları Hastanesi'nde inşaat devam ediyor
Aliağa Meslek Hastalıkları Hastanesi'nde inşaat devam ediyor
Aliağa Meslek Hastalıkları Hastanesi'nde inşaat devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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