Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerine maske ve kolonya dağıttı

Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine maske ve kolonya dağıtıldı.

Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine maske ve kolonya dağıtıldı.

Oda Başkanı Mustafa Seyhan, Alaşehir ve Sarıgöl'deki 1100 üyeye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında maske ve kolonya ulaştırdıklarını bildirdi.

Virüsten arınmış bir dünya temennisinde bulunan Seyhan, tedbirlere uyulmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kaynak: AA