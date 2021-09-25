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ZONGULDAK - Alaplı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan İsmail Balaban oldu

AA / Mustafa Kemal Bektaş - Haberler | Güncel

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde düzenlenen 30. Geleneksel Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı İsmail Balaban kazandı.

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde düzenlenen 30. Geleneksel Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı İsmail Balaban kazandı.

İlçe merkezindeki güreş sahasında gerçekleştirilen yağlı güreşlere 550 sporcu katıldı.

Finalde Salih Erinç'i yenen İsmail Balaban, başpehlivan oldu.

Organizasyonda, "Güreş Ağası" unvanını 267 bin lira ödeyen iş adamı Mesut Gülten aldı.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, yaptığı konuşmada, ata sporu olan güreş geleneğini sürdürdüklerini belirterek, "Pandemi süreci nedeniyle bir süre bu etkinliğe ara vermiştik. Ata sporumuzu unutmadık, hem ata sporunun hem de sporcumuzun yanındayız. Bu yıl güzel bir organizasyon oldu. Kırkpınar'da güreşen bütün başpehlivanlar buraya geldiler. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Müsabakalarda birincilikleri büyük ortada Ferit Keskin, başaltında Osman Kan, tozkoparanda İsmail Gencer, ayakta İsa Köse, küçük ortada Sefa Yılmaz, küçük ortada Talat Uyar, minik 1'de Yakup İsmail Çoratçı, minik 2'de Fahrettin Çelik, teşvik 1'de Onur Sala, teşvik 2'de Efe Arıcan elde etti.

Etkinliğe Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar, CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan'ın yanı sıra ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş izledi.

Oluşan yoğunluk nedeniyle güvenlik güçleri güreş alanını boşaltmak için zaman zaman anons yaptı.

ZONGULDAK - Alaplı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan İsmail Balaban oldu

ZONGULDAK - Alaplı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan İsmail Balaban oldu

ZONGULDAK - Alaplı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan İsmail Balaban oldu

ZONGULDAK - Alaplı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan İsmail Balaban oldu

ZONGULDAK - Alaplı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan İsmail Balaban oldu

ZONGULDAK - Alaplı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan İsmail Balaban oldu

ZONGULDAK - Alaplı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan İsmail Balaban oldu

ZONGULDAK - Alaplı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan İsmail Balaban oldu

ZONGULDAK - Alaplı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan İsmail Balaban oldu
AA / Mustafa Kemal Bektaş - Son Dakika Haberleri
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Haber: ZONGULDAK - Alaplı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan İsmail Balaban oldu - Haberler
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