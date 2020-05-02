Alaplı'da 100 bin maske üretilmesi planlanıyor

Zonguldak'ta Alaplı Halk Eğitimi Merkezi tarafından Ramazan Bayramı'na kadar 100 bin maske üretilmesinin planlandığı bildirildi.

Zonguldak'ta Alaplı Halk Eğitimi Merkezi tarafından Ramazan Bayramı'na kadar 100 bin maske üretilmesinin planlandığı bildirildi.

Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında, Halk Eğitimi Merkezinde şu ana kadar 45 bin maske üretimi yapıldığını belirtti.

"Ramazan Bayramı'na kadar 100 bin maske üretip, dağıtmış olacağız." diyen Yılmaz,

"İlerleyen süreçte, ihtiyaç olması durumunda maske üretimine devam edilebiliriz. Kovid-19 salgını ülkemiz genelinde düşüşe geçti. Kısa sürede ülkemizin bu salgından kurtulmasını temenni ediyorum." dedi.

Kaynak: AA