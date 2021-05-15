Alanya'da jandarmadan kenevir operasyonu

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişinin evinin bahçesinde jandarma tarafından 61 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişinin evinin bahçesinde jandarma tarafından 61 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı İncekum Jandarma Karakol Komutanlığı ve 21. JASAT ekipleri Avsallar Mahallesi'nde bir kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığından alınan izinle E.Ö'nün evi ve eklentilerinde yapılan aramalarda bir adet hassas terazi, boyları 40- 50 santimetre uzunluğunda 61 kök Hint keneviri, 50 gram kubar esrar, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin ifade işlemlerinin devam ettiği belirtildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı