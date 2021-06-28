Akşener, gazetecilerin sorularını cevapladı
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Akşener, gazetecilerin sorularını cevapladı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gazetecilerin sorularını cevaplaması MUĞLA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ü ziyareti sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gazetecilerin sorularını cevaplaması MUĞLA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ü ziyareti sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı.

Akşener, gazetecilerin sorularını cevapladı
Akşener, gazetecilerin sorularını cevapladı
Akşener, gazetecilerin sorularını cevapladı
Akşener, gazetecilerin sorularını cevapladı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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