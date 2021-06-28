Akşener, gazetecilerin sorularını cevapladı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gazetecilerin sorularını cevaplaması MUĞLA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ü ziyareti sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gazetecilerin sorularını cevaplaması MUĞLA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ü ziyareti sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı