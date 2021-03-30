Akseki'de Kütüphane Haftası dolayısıyla okuma etkinliği düzenlendi
Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel
Akseki ilçesinde Kütüphane Haftası kutlamaları kapsamında kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.
Akseki ilçesinde Kütüphane Haftası kutlamaları kapsamında kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.
Ali-Hasan Çoşkun Kardeşler İlkokulu öğrencilerinin Akseki Halk Kütüphanesi'nde düzenlediği okuma etkinliğine Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Onur Yaldırak, İlçe Emniyet Amiri Ali Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İmdat Mithat Bağcı, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Öğrenciler ve diğer katılımcılar farkındalık oluşturmak için programda kitap okudu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu