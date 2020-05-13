Aksaray'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü Aksaray'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

Aksaray'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi. Muammer Akdoğan (55) yönetimindeki 68 DR 433 plakalı otomobil ile Mustafa Şahin idaresindeki 42 ACK 633 plakalı minibüs, Aksaray-Konya kara yolu Bozcamahmut kavşağında çarpıştı. Yaralanan otomobil sürücüsü Akdoğan, sağlık ekiplerince Eskil Devlet Hastanesine kaldırıldı. Akdoğan, buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kaynak: AA