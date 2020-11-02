AK Partili Çelik: Elif azmin ve umudun gücünü gösterdi
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AK Partili Çelik: Elif azmin ve umudun gücünü gösterdi

02.11.2020 11:46 | Son Güncelleme: 02.11.2020 11:49
AK Partili Çelik: Elif azmin ve umudun gücünü gösterdi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İzmir Seferihisar açıklarındaki depremde 3 yaşındaki Elif Perinçek'in enkaz altından 65 saat sonra kurtarılmasına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Elif, azmin ve umudun gücünü gösterdi" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İzmir Seferihisar açıklarındaki depremde 3 yaşındaki Elif Perinçek'in enkaz altından 65 saat sonra kurtarılmasına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Elif, azmin ve umudun gücünü gösterdi" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarındaki cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesinde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazından Elif Perinçek'in 65 saat sonra kurtarılmasına ilişkin açıklama yaptı. Elif'in sedyeyle ambulansa taşındığı sırada itfaiyecinin elini tuttuğu anın fotoğrafını paylaşan Çelik, "Umudun hiç bitmeyeceğini gördük. İdil'in ardından, 65 saat sonra 3 yaşındaki Elif azmin ve umudun gücünü gösterdi. Kurtarma ekiplerimize minnettarız. Yürekleri umut ve hayat için atıyor" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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