AK Parti Yerel Seçimler İçin Sahaya İniyor

SAMSUN (İHA) – AK Parti Samsun İl Başkanı Av. Hakan Karaduman, "Şimdi önümüzde büyük kongre var. Kongreden sonra Kurban Bayramı ve Eylül ayının başında saha çalışmalarına başlayacağız" dedi.

AK Parti Samsun İl Başkanı Av. Hakan Karaduman, Samsun'da görev yapan basın mensupları ile bir araya geldi. Toplantıda ilk olarak Ordu'da yaşanan sel felaketine değinen Karaduman, "Samsun'da da yağış etkili oldu ve biraz bizi korkuttu. Ancak geçmiş tecrübelerimizle birlikte mal ve can kaybına yol açmadan atlattık. İnşallah bundan sonra da bir afet yaşanmaması için dua ediyoruz. Komşumuz Ordu'da ve ilçelerinde maddi kayıplara yol açan sel felaketi oldu. Bakanlarımız ilgili alanlara anında intikal ettiler. Cumhurbaşkanımız maddi kayıpların devletimiz tarafından karşılanacağını açıkladı" diye konuştu.

Kongre süreci ve yerel seçimler hakkında da konuşan Karaduman, "Şimdi önümüzde büyük kongre var. Kongreden sonra Kurban Bayramı ve Eylül ayının başında saha çalışmalarına başlayacağız. Yerel seçim özellikleri de dikkate alınarak bizim partimizin de bir geleneği olan sandık esaslı çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Buradaki çalışma modelimiz öncelikle her sandıktaki üyelerimizin ziyaretiyle başlayan daha sonrada o üyelerimizin de katılımıyla o sandık bölgesinde, o mahallede ne kadar seçmen varsa oy verme durumları ile ilgili tespitlerle başlayacağız. Ona göre planlarımızı ve stratejimizi belirleyeceğiz. O mahallede o sokakta ne şekilde çalışma yapmamız gerektiği hangi mahalleye hangi vekilimizin gitmesi gerektiğinin stratejisini belirleyerek yolumuza devam edeceğiz. Tabii bunu eylül ayının başından itibaren sahalara inerek yapacağız. Belediye başkanlarımız elbette kendi çalışmalarını biraz daha seçime yönelik yapıyorlar. Bir eksiklikleri varsa o eksiklikler doğrultusunda çalışmalarını yaparak seçime doğru bir yürüyüş içerisinde olacağız. Milletvekillerimizle kongre öncesinde il danışma meclisi toplantılarında buluşmalarımız oldu. Milletvekilleri ile yapacağımız görüşmeler şehrin sorunlarının ortak akıl ile çözülmesine yönelik başlıkları belirleyerek onlar üzerine çalışmaları yürütmek şeklinde olacak. 18 Ağustos'ta genel merkezimizin büyük kongresi var. Kongre tamamlandıktan sonra genel merkezimizin de çalışma takvimi ve stratejileriyle beraber bizim de kendi ürettiğimiz çalışma yöntemlerimizle hızlı şekilde sahaya ineceğiz" şeklinde konuştu

Samsunspor ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Karaduman, "Yaşanan değişim ile Samsunspor'un daha iyi olacağı düşüncesindeyim. Samsunspor çok şükür belli bir sürece girdi. Artık Samsunspor sürekli gündem olmaktan çıktı. İnşallah bu sürecin nasıl devam ettiğini beraber izleriz. Ben daha iyi olacağını düşünüyorum. Doğru karar verip 3-5 yıllık planlama yaparak hedefe ilerlenmesi düşüncesindeyim. Samsunspor, tüm Samsunlular ve iktidar partisi olarak bizim için en önemli değer, şehrin en önemli markası. Samsunspor ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyorum. Erzurum'da kamp devam ediyor. Hazırlık maçlarında alınan sonuçlar ölçü değil. Ancak her geçen gün teknik olarak takımın daha hazır hale geldiği yönünde bilgi alıyorum. Taraftar da heyecan içerisinde. Samsunspor taraftarı olarak sezonun başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum ve bu sezonun yükselişin başlayacağı yıl olacağına inanıyorum" açıklamasında bulundu. - SAMSUN