AK Parti Trabzon Milletvekili Balta'dan Kadir Gecesi mesajı
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AK Parti Trabzon Milletvekili Balta'dan Kadir Gecesi mesajı

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Trabzon Milletvekili Balta'dan Kadir Gecesi mesajı
19.05.2020 12:06 | Son Güncelleme: 19.05.2020 12:06

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Balta, mesajında, mübarek Ramazan-ı Şerif'i uğurlamaya hazırlanılan şu günlerde Kadir Gecesi'ne ulaşmanın manevi heyecanı ve coşkusunu yaşadığını belirtti.

Kadir Gecesi'nin esenlik dolu olduğuna vurgu yapan Balta, şöyle devam etti:

"Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı Kadir Gecesi'ni bir kez daha idrak edeceğiz. Bizleri böyle kıymetli, bereketli, izzetli bir geceye eriştirdiği için Allah'a hamdediyoruz. Bu mübarek gecenin getirdiği esenlik ve selametin, tüm yurdumuzu, aziz milletimizi ve bütün insanlığı çepeçevre kuşatmasını, yeryüzünde barış ve huzura vesile olmasını diliyorum."

Balta, son zamanlarda yeni tip koronavirüs nedeniyle bütün dünyanın ve Türkiye'nin zor bir zamandan geçtiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Öyle ki bu feyizli gecenin anlam ve idraki ile şükretmeli, yüce Rabbimizden sağlık, sıhhat ve afiyet dilemeliyiz. Onun rızasını kazanma arzusu ve iştiyakı içinde olmalıyız. Hiç şüphesiz, bu mübarek gece, kalplerimizin kötülüklerden arınması, gönül dünyalarımızın aydınlanması, manevi huzurumuzun artması için eşsiz bir imkan ve fırsat sunmaktadır. Aziz milletimizin, bu eşsiz fırsatın şuurunda olarak, bu gecenin feyiz ve bereketinden manen en iyi biçimde yararlanacağına inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Trabzonlu kardeşlerimizin ve tüm İslam dünyasının Kadir Gecesi'ni tebrik ediyor, yüce Mevla'dan barış ve huzur içinde hepimizi Ramazan Bayramı'na da eriştirmesini diliyorum."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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