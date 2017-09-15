AK Parti Sözcüsü Ünal: "Kılıçdaroğlu Lider Değildir ve Liderimizin Muhatabı da Değildir"

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan'ın tek gündemi var, o da benim" sözleri hakkında, "Bu milletin seçtiği meşru Cumhurbaşkanı'na Türkiye düşmanı lobilerin ağzı ile saldırmaktan vazgeçmeyen Kılıçdaroğlu lider değildir ve liderimizin muhatabı da değildir" dedi.



AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, üreticilerin yaşadığı sorunları dinlemek için gittiği Balıkesir'de açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yayımlandığı bir basın açıklaması ile cevap verdi. Kılıçdaroğlu'nu siyasi ve insani nezaket sınırlarını çiğnemekle suçlayan Ünal, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye düşmanı ülkelerle el ele yürüttüğü Erdoğan nefreti ve düşmanlığı hiçbir etik, hiçbir kutsal, hiçbir ahlaki değer ve gelenek tanımaz boyutlara ulaşmış, devlete ve millete ihanet noktasına varmıştır. Kaset komplosu ile genel başkan olup, girdiği tüm seçimleri kaybeden, hayatının hiçbir döneminde bedeli ödenmiş bir başarıya sahip olmayan Kılıçdaroğlu'nun her seferinde yalancı pehlivanlar gibi meydan okuması, yalan ve iftiralar üzerinden siyasetin gündemini işgal etmesi artık sıkıcı bir hale gelmiştir" ifadelerini kullandı.



Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin milli gevenlik meselelerini siyaset malzemesi yaptığını kaydeden Ünal şu açıklamalarda bulundu:



"Pazarlıkla oturduğu koltuk ve sahip olduğu meşru statü üzerinden her şeyi gayri meşru ilan etmekten, ülkemizin milli güvenlik meselelerini siyasi malzeme yapmaktan ve bu milletin seçtiği meşru Cumhurbaşkanı'na Türkiye düşmanı lobilerin ağzı ile saldırmaktan vazgeçmeyen Kılıçdaroğlu lider değildir ve Liderimizin muhatabı da değildir. Bürokrat olduğu dönemde SSK'yı batırıp genel afla kurtulan, 15 Temmuz hain darbe girişiminde kontrollü bir şekilde kaçan, sonrasında bile devletimizin FETÖ ve PKK ile olan mücadelesinde terör örgütlerinin sözcülüğünü yapan Kılıçdaroğlu'nun bu pervasızlığının; geçmişte olduğu gibi bugün de yine kulağına fısıldanan ve 'iktidara operasyon yapılacağına' yönelik vaatlerden kaynaklandığı son derece açıktır." - ANKARA