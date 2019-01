AK Parti Sözcüsü Çelik, Gündeme İlişkin Açıklamalarda Bulundu

AK Parti Sözcüsü Çelik, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu

ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Başkan Trump'ı bu kararından caydırmaya dönük bir provokasyon dizisi olarak bunu görüyoruz. Çekilme kararına kimler karşıdır, alt alta yazdığınızda olağan şüpheliler ortaya çıkıyor. Bu adresi görebilmek için derin bir istihbarata gerek yok" dedi.

AK Parti MYK toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçen Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Akdeniz'in ölüm denize dönüşmesi mazlum insanların sorumluluğu değildir"

Türkiye'nin Afrin Harekatı'nda ne kadar haklı olduğunun görüldüğünü söyleyen Ömer Çelik, Türkiye'nin en yüksek meşruiyetle bu mücadeleyi verdiğinin altını çizdi. Harekatın yapıldığı bölgelerde can güvenliğinin sağlanmasının en önemli unsur olduğunu belirten Çelik, çeşitli terör örgütlerinin bölgeye hakim olma çabalarına TSK sayesinde son verildiğini belirtti.

Akdeniz'de yeni ölümler gerçekleştiğini kaydeden Çelik, Libya açıklarında 120 mülteciyi taşıyan botun battığını hatırlatarak, "Akdeniz'in ölüm denize dönüşmesi mazlum insanların sorumluluğu değildir, onlara uygun göç yolları oluşturmayanlarındır" diye konuştu. Irkçı devletlerin de bunda büyük sorumluluğu olduğunu söyleyen Çelik, Türkiye'nin ortaya koyduğu tutum sayesinde ölümlerin azaldığını, başka ülkelerin uygun göç yolları oluşturmadığı gibi resmi görevliler vasıtasıyla mazlum insanların botlarının batırıldığını kaydetti.

2015 yılında Akdeniz'de hayatını kaybeden Malili göçmen bir çocuğun karikatürünü gösteren Çelik, küçük çocuğun hikayesini anlattı.

"Davet ulaştığı zaman Cumhurbaşkanımız tarafından en güzel şekilde değerlendirileceği açıktır"

MHP'nin yapacağı aday tanıtım toplantısı için AK Parti ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir davet gelip gelmediğinin sorulması üzenine Çelik, "Henüz bir davet ulaşmamıştır. Bir davet ulaştığı zaman bunun Cumhurbaşkanımız tarafından en güzel şekilde değerlendirileceği açıktır. Bu davete karşılık olarak güçlü bir temsil söz konusu olacaktır. Tabi bu formatlar MHP'nin taktirindedir. Biz kendi formatımızı uygularken, kendi adaylarımızı açıkladığımız gibi Cumhur İttifakı adaylarını da Cumhurbaşkanımız açıklıyor. İlleri açıklarken bizim ilçe adaylarımızı da açıklamak isterlerse bizdeki formatla aynı şekilde memnuniyet verici olacaktır. Taktir Sayın Bahçeli'nin ve MHP yetkililerinindir. Böyle bir davet olduğunda arkadaşlarımız orada olacaklardır" açıklamasında bulundu.

"Biz de yakın koordinasyon içinde takip ediyoruz"

Çelik, Karadeniz'de Kerç Boğazı'ndaki gemi kazasına ilişkin ise, "Bu konuyu yakından takip ediyoruz. Tanzanya bayraklı olarak geldi bilgisi, sahiplerinin Türk olma ihtimali var. 31 mürettebattan 16'sının Türk olduğu değerlendiriliyor. Rusya 10 tane arama kurtarma botunu bölgeye gönderdi. Biz de yakın koordinasyon içinde takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Fazıl Say ile bir kere daha gurur duyduk"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fazıl Say'ın konserine gitmesi ve kuliste neler konuşulduğunun sorulması üzerine Çelik, "Güzel bir konser oldu. Hepimiz çok etkilendik. Fazıl Say ile bir kere daha gurur duyduk" dedi.

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fazıl Say arasında Truva ile ilgili bir sohbet geçtiğini belirtti.

"Barış görüşmesini baltalamaya dönük olarak bir provokasyon"

Çelik, Afganistan'da yaşanan terör saldırısı ile ilgili, "Bunun barış görüşmesini baltalamaya dönük olarak bir provokasyon olduğunu değerlendiriyoruz. 120 civarında hayatını kaybeden var. Afganistan halkına başsağlığı diliyoruz" diye konuştu.

"Trump'ı bu kararından caydırmaya dönük bir provokasyon dizisi olarak bunu görüyoruz"

Suriye'de ABD askerlerine yönelik yapılan saldırıları değerlendiren Çelik, "Ne zaman doğru bir adım atılmaya çalışılsa bölgedeki çatışmaları sona erdirecek bir adım atılsa bu provokasyonlar ortaya çıkıyor. O bölgedeki bazı terör örgütlerinin, belki bazı devletlerin bu çekilmeyi engellemek için bir takım eylemler ortaya koyacağı açıktır. Başkan Trump'ı bu kararından caydırmaya dönük bir provokasyon dizisi olarak bunu görüyoruz. Çekilme kararına kimler karşıdır, alt alta yazdığınızda olağan şüpheliler ortaya çıkıyor. Bu adresi görebilmek için derin bir istihbarata gerek yok" dedi.

Güvenli bölgeden ilk aşamada YPG'nin çıkartılmasının söz konusu olduğunu belirten Çelik, "Esas olan Suriye'nin herhangi bir yerinde herhangi bir terör örgütünün bir güç olarak hayatiyetini sürdürmemesi gerekir" diye konuştu.

"Bu açık bir nefret suçudur"

Hatay Belediye Başkanının sosyal medya üzerinden Suriyelilerin belediye başkanı aday olmalarına yönelik açıklamalarının hatırlatılması üzerine Çelik, ırkçılık üzerinden örnek vererek, "Hatay Belediye Başkanının bu sözünün hiçbir orijinal tarafı yok. Avrupa'daki ırkçıların Müslümanlara, Türklere ve mültecilere karşı kullandığı sözün sadece bazı kelimeler değiştirilerek söylenmiş olması. Bu açık bir nefret suçudur. Suriyelileri hedef gösteriyor. Söylediği rakamların hepsi yanlış. Orada neredeyse 20 bin civarında Suriyeliye vatandaşlık verilmiş, ama sen bunu sanki ilçelerdeki seçim sonucu etkileyecekmiş gibi ortaya koyuyorsun. Kabul edilemeyecek, o şehrin huzurundan sorumlu bir kimsenin tevessül etmemesi gereken bir politika bu. Ölümden kaçmış insanları hedef gösteriyorsun, vatandaşlarımıza yanlış bilgi veriyorsun, Avrupa'daki İslam ve Türk düşmanlarının yaptığı gibi bir ırkçılığı burada başka kelimeler kullanarak yeniden üretiyorsun. Biz bu açıklamayı güçlü bir şekilde kınıyoruz" şeklinde konuştu.

