AK Parti'nin Gaziantep Mitingi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum; her şeyden önce Türkiye'nin yönetimini biz ahlaki değerler noktasında ideal olanlara vermek durumundayız. Ahlaki noktada kendini ispat edemeyenlere benim bu ülkem teslim edilemez." dedi.

Erdoğan, Demokrasi Meydanı'nda, 24 Haziran'daki seçimler öncesi partisinin son mitinginde Gazianteplilere hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'e 30 milyar lira yatırım yapıldığını belirterek, 10 bin 500 yeni derslik inşa ettiklerini, ilk ve ortaokulda okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilere 240 milyon lira eğitim bursu ödediklerini bildirdi.

Gaziantep'e ikinci devlet üniversitesi kazandırdıklarını anlatan Erdoğan, yüksek öğrenim öğrencileri için 9 bin 372 kişi kapasiteli yurt binasını hizmete açtıklarını, birkaç yıl içinde 2'si Gaziantep, 1'i Nizip'te olmak üzere toplamda 2 bin 250 kişi kapasiteli yeni yurt binaları açacaklarını söyledi.

Gaziantep'e 33 bin seyirci kapasiteli stadyum yapıldığını dile getiren Erdoğan, eski stadın yerine millet bahçesi ve cami yapacaklarını duyurdu.

"Proje 50 milyon doları bulacak"

Caminin finansörünü de bulduklarını kaydeden Erdoğan, "Bir Selatin, bir Cuma cami maalesef Gaziantep'te yok. Bunu orada yapmak suretiyle Gaziantep'in şanına yakışan bir camiyi inşallah gerçekleştireceğiz. Proje nefis bir proje." diye konuştu.

Projenin 50 milyon doları bulacağını belirten Erdoğan, "Belki artabilir de, belli olmaz. Çünkü ağanın eli tutulmaz. Ama sağ olsun Konukoğlu ailesi inşallah çok farklı bir projeyi, dünyada öne geçecek bir projeyi ben kendilerinden rica ettim. Onlar da oraya mimarlarımızı gönderdiler. Bu dünyada bir numara olacak inşallah. Gaziantep'e de Türkiye'ye de yakışır." ifadelerini kullandı.

Millet bahçesinin taslak projesinin görsellerini, alanı dolduran vatandaşlara izleten Erdoğan, merhum Hasan Celal Güzel'in adının verildiği, 250 dönümlük bir alanda kurulan Kültür ve Spor Vadisi'nin, kentin doğusundaki mahalleler için çok büyük bir hizmet olduğunun altını çizdi.

Bu parkta millet kıraathanesinin de bulunduğunu belirten Erdoğan, bu vesileyle Hasan Celal Güzel'e Allah'tan rahmet diledi, ruhuna Fatiha okudu.

"Bin 875 yataklı bir şehir hastanesi yapılıyor"

Kahramanmaraş'ta, sağlık alanında 76 tesis inşa ettiklerini hatırlatan Erdoğan, 8 adet sağlık tesisinin inşasının sürdüğünü söyledi.

Gaziantep'e 7 ayrı ihtisas alanından oluşan bin 875 yataklı bir şehir hastanesi yaptıklarını, bu hastaneyi gelecek yıla yetiştireceklerini bildiren Erdoğan, Türkiye'de yapılmış şehir hastanelerinin görsellerini izletti.

Gaziantep'e 34 sağlık tesisi daha yapacaklarını açıklayan Erdoğan, ihtiyaç sahiplerine, şehit yakınlarına, gazilere, yaşlılara 3.5 milyar lira kaynak aktarıldığını belirtti.

"Sizin zılgıtınız bize güç, kuvvet verir"

Erdoğan, TOKİ kanalıyla Gaziantep'e 20 bin 813 konut projesini hayata geçirdiklerini aktardı.

Alandaki vatandaşların zılgıt çekmesi üzerine Erdoğan, "Zılgıtı yedik öyle mi? Ama sizin zılgıtınız bize güç, kuvvet verir." dedi.

Yeni yapılan TOKİ konutlarının görsellerini izleten Erdoğan, "Yaparsa AK Parti yapar." diye konuştu.

"Sadece bunlarda iftira var"

"Vur vur inlesin, Muharrem dinlesin" sloganları üzerine Erdoğan, "Bunların dikili ağacı yok, dikili taşı yok. Sadece bunlarda iftira var. Bizdeyse başarı, tecrübe, deneyim var. Uluslararası camiada hamdolsun oturmuş bir yerimiz var. Bu beyefendinin nesi var?" diye sordu.

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, seçimleri kazanamaması nedeniyle eleştiren eski konuşmasının videosunu izleten Erdoğan, "Bay Muharrem bak, pazar günü milletim sana bir ders verecek. Sen de birinci çıkamadığın takdirde siyasete 'eyvallah' diyor musun? Şimdi seni de göreceğiz. Çünkü siz aynı rahleden geldiniz. Dolayısıyla değişen bir şey olmaz. Bir dershaneyi işletemeyene, kalkıp da Türkiye verilir mi? Öğretmenlerinin SSK primini ödeyemeyen veya ödemeyene Türkiye teslim edilir mi? Her şey ortada." değerlendirmesinde bulundu.

"Ahlaki noktada kendini ispat edemeyenlere ülkem teslim edilemez"

Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye ilişkin son günlerde sosyal medyada yer alan bazı paylaşımları hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Edebim müsaade etmez şeyler var ki bu insanlara Türkiye teslim edilir mi? Gençler bunu sosyal medyadan takip etmiştir, ediyordur ama benim edebim buna müsaade etmez. Bugün zaten gazetelerin bazılarında çok farklı şeyler de var. Bunlarda edep adap böyle bir şey de yok. Bunlara biz Türkiye'yi nasıl teslim ederiz?

O yüzden ben CHP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum. Her şeyden önce Türkiye'nin yönetimini biz ahlaki değerler noktasında ideal olanlara vermek durumundayız. Ahlaki noktada kendini ispat edemeyenlere benim bu ülkem teslim edilemez."

İnce'nin, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Selahattin Demirtaş'ı Edirne Cezaevi'nde ziyaret ettiğini anımsatan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"İnanıyorum ki hep birlikte el ele bu terör örgütüne karşı en ufak bir tavır koyamayan ve daha aday olduğu anda Edirne'ye gidip Edirne Cezaevi'nden icazet alan Bay Muharrem'e benim halkım oy vermez. Hale bak, oraya gidiyor, oradan icazet alacak. Neymiş, söylediklerine bakın. Diyor ki, 'Tutuklu olan da velev ki şu anda cezaevinde olsun, çıkıp propagandasını yapabilmeli.' Kendine gel, kendine gel.

Her şeyden önce Diyarbakır'da 53 Kürt kardeşimin ölümüne neden olan böyle bir insanın... Vicdanın el verecek, vicdanın. Cumhurbaşkanı adayı olmasına sen nasıl olur da göz yumarsın? 15 yaşındaki Yasin Börü'nün ölümüne neden olan böyle bir kişiye, sen nasıl olur da cumhurbaşkanı adayı olmasına 'evet' diyebilirsin. Kusura bakmasınlar, partilerinin içerisinde başka aday mı yoktu, başka aday mı bulamadılar?"

(Sürecek)