AK Parti İstanbul İl Başkanlığı geçmiş dönemde karla nasıl mücadele edildiğini paylaştı Açıklaması

İSTANBUL (AA) - Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı, İstanbul'da karla mücadelede yeni mağduriyetler yaşanmaması için örnek olması açısından AK Parti döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesinde karla mücadelenin nasıl yapıldığını paylaştı.

İl başkanlığından yapılan açıklamada, AK Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) döneminde karla mücadelenin nasıl yapıldığı konusunda bilgi verildi.

Yoğun kış koşullarında İstanbul'da yaşanan ulaşım sorunu sebebiyle AK Parti döneminde İBB'nin kış hazırlıklarının nasıl yapıldığının anlatılmak istendiğinin belirtildiği açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"AK Partili İBB döneminde, eylül ve ekimde araç, solüsyon, tuz gibi eksiklerin tedariki için ihaleye çıkılırdı. (CHP'li İBB'nin zaten geç kalınmış olan 10 Ocak 2022'deki 100 bin ton tuz alım ihalesini iptal ettiğini hatırlatalım.) Kasım ayı geldiğinde AKOM'da Kışla Mücadele Toplantısı düzenlenir, bu toplantılarda mevcut durum analiz edilir, eksikler belirlenir ve eylem planı hazırlanırdı. Kış mevsimi öncesinde 'Kış Tatbikatı' düzenlenir, bu sayede sahada karşılaşılabilecek muhtemel senaryolara karşı ne gibi önlemler alınacağı tecrübe edilirdi. Meteoroloji verilerine göre yağışın etkili olması muhtemel günden 3 gün önce AKOM'da Acil Durum Ekipleri hazır kıta edilirdi."

"İBB Başkanı çalışmalara bizzat başkanlık ederdi"

Önceden belirlenen güzergahlara ekipler konuşlandırıldığı, İBB Başkanının veya Genel Sekreterinin çalışmalara bizzat başkanlık ettiği, hava şartları normalleşene kadar iş başında bulunduğu kaydedilen açıklamada, koruyucu, önleyici ve periyodik tedbirler sayesinde ulaşım güvenliğinin sağlandığı ifade edildi.

Açıklamada 2018'deki kış hazırlıkları kapsamında, İstanbul'da 7 bin 373 kilometrelik güzergahta 363 müdahale noktası belirlendiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"7 bin 83 personel, 1357 araç 7/24 esasına göre görevlendirildi. İlave olarak köy içi yollarda kullanılmak üzere 147 kar küreme bıçağı takılmış şoförlü traktör, 6 kar kaplanı, 53 çekici vinç vazifelendirildi, metrobüs güzergahına özel 33 kışla mücadele aracı konuşlandırıldı. Köprü giriş çıkışları başta olmak üzere 60 kritik nokta BEUS (Buzlanma Erken Uyarı Sistemi) ile yakından takip edilip buzlanma tespit edildiğinde derhal ekipler yönlendirildi. Kritik nokta ve kavşaklara vatandaşların kullanımı için toplam 10 bin ton tuz torbası bırakıldı. 2017 yılında karla mücadele için 136 bin ton tuz, 539 ton solüsyon kullanıldı. Aziz İstanbulluların benzer mağduriyetler yaşamaması için bu anlattıklarımızın örnek olmasını diliyor, İstanbullu vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz."