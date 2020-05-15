AK Parti İlkadım İlçe Başkanlığından Kovid-19 ile mücadele çalışması
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AK Parti İlkadım İlçe Başkanlığından Kovid-19 ile mücadele çalışması

AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Dursun Mücahit Erbin, "Bizim için sağlığı, refahı ve huzuru çok önemli olan vatandaşlarımızı ve esnafımızı bu süreçte yalnız bırakmadık.

AK Parti İlkadım İlçe Başkanlığından Kovid-19 ile mücadele çalışması
15.05.2020 18:42 | Son Güncelleme: 15.05.2020 18:42

AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Dursun Mücahit Erbin, "Bizim için sağlığı, refahı ve huzuru çok önemli olan vatandaşlarımızı ve esnafımızı bu süreçte yalnız bırakmadık." ifadesini kullandı.

Erbin, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 ile mücadelede ilk andan itibaren seferber olduklarını belirtti.

"Bizim için sağlığı, refahı ve huzuru çok önemli olan vatandaşlarımızı ve esnafımızı bu süreçte yalnız bırakmadık." değerlendirmesinde bulunan Erbin, şöyle devam etti:

"Son olarak ticari faaliyetlerine başlayan berber ve kuaför esnafımızı ziyaret ederek kolonya, maske ve bilim kurulu tavsiyeli ile oluşturulan İçişleri Bakanlığımızın duyurduğu Berber ve Kuaförlerin Açılması Genelgesini teslim ettik. İlkadım teşkilatı olarak hem vatandaşların hem de esnafların karşılaştığı sorunların çözümü ve

destek olmak için ilk günden itibaren seferber olduk. İlk andan itibaren teşkilatımız tüm kılcan damarlarıyla harekete geçti. Evlerine giderek vatandaşlarımıza kolonya ve maske dağıttık, pide ikramında bulunduk. Ticari faaliyetlerine başlayan berber ve kuaför esnafımızı yalnız bırakmadık. Her birini ziyaret ederek kolonya, maske verdik, hayırlı ve bereketli kazanç diledik."

Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelede başarılı bir süreç yaşadığına dikkati çeken Erbin, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, pek çok ülkeye göre tedbirlerini önceden aldı. Bu tedbirler salgının çok daha hızlı yayılmasını engelledi. Sağlıkta çok güçlü bir yapıya sahip olduğumuzu bu süreçte tüm dünya gördü. Açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında yardım ve destekler 200 milyar liraya ulaştı. Devletimiz milletimizin daima yanında oldu. Çünkü biz, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla hareket ettik, ediyoruz.

Çalışmalarımıza desteğini veren Büyükşehir Belediyemizin birimlerine ve Sayın Başkanımız Mustafa Demir'e çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu zorlu süreçte özveri ve fedakarca çalışan sağlık çalışanlarımız, Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerimize, emniyet güçlerimize ve tüm birimlere teşekkür ediyorum. 19 Mayıs Salı günü idrak edeceğimiz Kadir Gecesi'ni de şimdiden tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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