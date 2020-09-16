AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu'ndan CHP belediyeciliğine eleştiri
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AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu'ndan CHP belediyeciliğine eleştiri

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, CHP'nin asıl sorununun sorumsuz yöneticileri olduğunu savundu.

AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu'ndan CHP belediyeciliğine eleştiri
16.09.2020 13:45 | Son Güncelleme: 16.09.2020 13:45

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, CHP'nin asıl sorununun sorumsuz yöneticileri olduğunu savundu.

Çopuroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kayseri'de geçmiş dönemlerde görev yapan CHP belediyeciliğini eleştirdi.

"Kayseri halkı, CHP belediyeciliğini hiç unutmamıştır" ifadesini kullanan Çopuroğlu, şunları kaydetti:

"Bu yüzdendir ki, Kayseri'de tek belediye dahi kazanamayan CHP'dir. Cumhur İttifakı karşısında 17-0 mağlup olmuşlardır. Makul bir insanın yapacağı muhasebeden sonra gerçekleştireceği tek iş bu ezici yenilginin müsebbibi olarak istifa etmekti ya da bu konularda hiç ağzını açmamak, edeplice oturmaktı. Ancak itibarlarını oturdukları koltuklarından aldıklarından; mağlubiyeti sindirip ortaya erdemli bir irade dahi koyamadılar. Bu da yetmezmiş gibi çalışmalarıyla halkımızın ve milletimizin takdirini kazanmış değerli Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki'yi hedef alarak prim yapmaya çalışıyorlar. Ancak gülünç duruma düştüklerini ifade etmek istiyoruz."

Kaynak: AA

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