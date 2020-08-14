AK Parti Erciş ve Muradiye ilçeleri kadın kolları başkanlıklarına atama yapıldı
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AK Parti Erciş ve Muradiye ilçeleri kadın kolları başkanlıklarına atama yapıldı

Van'ın Erciş ve Muradiye ilçelerinde AK Parti Kadın Kolları başkanlıklarına atama yapıldı.

AK Parti Erciş ve Muradiye ilçeleri kadın kolları başkanlıklarına atama yapıldı
14.08.2020 23:51 | Son Güncelleme: 15.08.2020 00:10

Van'ın Erciş ve Muradiye ilçelerinde AK Parti Kadın Kolları başkanlıklarına atama yapıldı.

AK Parti Van İl Tanıtım ve Medya Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, geçtiğimiz hafta boşalan Erciş ve Muradiye Kadın Kolları Başkanlığı'na genel merkez tarafından atama yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, yeni atamalara göre Erciş Kadın Kolları Başkanlığı'na Nesibe Beyaztaş, Muradiye Kadın Kolları Başkanlığı'na da Sevda Çiçek atandı.

Erciş ve Muradiye ilçesi kadın kolları başkanlarına AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam tarafından mazbataları verildi.

AK Parti Van Kadın Kolları Başkanı Havva Duran'ın da hazır bulunduğu mazbata tesliminde yeni başkanlara başarı dileklerinde bulunuldu.

Kaynak: AA

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