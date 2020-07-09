AK Parti Bozkır İlçe Yönetiminden Başhekim Bilgehan'a ziyaret Bozkır Devlet Hastanesine Başhekim olarak atanan Uzm. Dr. Gökhan Bilgehan'a, AK Parti Bozkır İlçe Teşkilatı ziyaret gerçekleştirdi.

Bozkır Devlet Hastanesine Başhekim olarak atanan Uzm. Dr. Gökhan Bilgehan'a, AK Parti Bozkır İlçe Teşkilatı ziyaret gerçekleştirdi.

AK Parti Bozkır İlçe Başkanı Kadir Güven ve Yönetim Kurulu üyeleri, Bozkır Devlet Hastanesine Başhekim olarak atanan Uzm. Dr. Bilgehan'ı makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

Güven, "Bozkır Devlet Hastanemize yeni ataması gerçekleşen Başhekimimize yeni görevinde başarılar diliyoruz. Yönetim kurulumuzla beraber halkımıza hizmet ve hastanemiz için üzerimize düşen her türlü desteği vermeye hazırız." dedi.

Bilgehan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA