AK Parti Belediye Başkan Aday Adayları Akm'de Tanıtıldı

AK Parti Adapazarı İlçe Başkanlığı Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Adapazarı Belediyesi Başkan Aday Adayları tanıtım toplantısı geniş katılımla gerçekleştirildi.

AK Parti Adapazarı İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Adapazarı Belediyesi Başkan Aday Adayları tanıtım toplantısı Adapazarı Kültür Merkezi'nde (AKM) geniş bir katılıma gerçekleştirildi. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayları; Ali İnci, Hüseyin Emanet, Muhammed Gökhan Kilit, Rıdvan Duran ve Tuğba Akkar Şen ile Adapazarı Belediye Başkan Aday Adayları; Haluk İldeniz, Mustafa Ak, Mutlu Işıksu, Oktay Yıldırım, Rıdvan Özüm, Ulvi Çavdaroğlu ve Yusuf Uygur olmak üzere toplam 12 aday adayı temayül yoklamasından önce gerçekleştirilen toplantı da konuşma yaptı. İlçe Teşkilat Başkanları, Delegeler, belediye başkan aday adayları ve partililerin katılımıyla gerçekleşen toplantı da aday adaylarına 5 dakikalık bir konuşma hakkı tanındı. Aday adayları harf sıralamasına göre kürsüye çıkarak katılımcılara kendilerini tanıtma fırsatı buldular.

Toplantı toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - SAKARYA