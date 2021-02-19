AK Parti Batman İl Başkanı Gür, mahalleleri ziyaret etti

AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür, Çamlıca ve Güneykent mahallelerini ziyaret etti.

AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür, Çamlıca ve Güneykent mahallelerini ziyaret etti.

Başkan Gür ve partililer, ziyaretleri kapsamında mahalle muhtarları ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşlarla sohbet eden Gür, vatandaşların salgın kurallarına uymalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gördüğü ilgiden memnun olduğunu ifade eden Gür, şöyle konuştu:

"Bizi, örnek bir misafirperverlikle ağırlayan tüm hemşehrilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Milletimize en iyi şekilde hizmet etmek için bu yola çıktık. Günü kurtaracak siyaset yapmadık, yapmayacağız. Söz verdiğimiz her işi yapıyoruz, tutamayacağımız sözler de asla vermiyoruz. Her zaman uzun vadeli planlamalarla milletimize en iyi hizmeti sunmak için gayret gösteriyoruz. İnşallah kentimize ve mahallelerimize sağlanan hizmetler artarak devam edecek."

Mahalle sakinleri ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, gayretlerinden dolayı Gür ve yönetimine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Işık