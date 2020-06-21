Ahmet Nur Çebi'den Babalar Günü mesajı
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Ahmet Nur Çebi'den Babalar Günü mesajı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

21.06.2020 16:47 | Son Güncelleme: 21.06.2020 16:52

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çebi, siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, "Dünyadaki babaların Babalar Günü kutlu olsun. Hepsini kutluyorum. Tabii Beşiktaş Kulübü Başkanı olarak önce Beşiktaşlı babaların Babalar Günü'nü kutluyorum. Hepimize sağlıklı, sıhhatli, hayırlı ve bir sonraki sene Kovid'in olmadığı bir Babalar Günü diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ahmet Nur Çebi'den Babalar Günü mesajı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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