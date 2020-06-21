Ahmet Nur Çebi'den Babalar Günü mesajı Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çebi, siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, "Dünyadaki babaların Babalar Günü kutlu olsun. Hepsini kutluyorum. Tabii Beşiktaş Kulübü Başkanı olarak önce Beşiktaşlı babaların Babalar Günü'nü kutluyorum. Hepimize sağlıklı, sıhhatli, hayırlı ve bir sonraki sene Kovid'in olmadığı bir Babalar Günü diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA