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Ahlat'ta trafik uygulaması yapıldı

AA / Serdar Adıyaman - Haberler | Güncel
Ahlat'ta trafik uygulaması yapıldı

Ahlat ilçesinde "Bi Hareketine Bakar Hayat Projesi" kapsamında trafik uygulaması yapıldı.

Ahlat ilçesinde "Bi Hareketine Bakar Hayat Projesi" kapsamında trafik uygulaması yapıldı.

Emniyet Müdürlüğü önündeki uygulamaya katılan Kaymakam Fikret Dağ, sürücüleri emniyet kemerinin önemi ve trafik kurallarıyla ilgili bilgi verdi.

Dağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Emniyet kemeri özellikle ağır yaralanmalı trafik kazalarını yüzde 60-70'e varan onlarda düşürüyor. Dolayısıyla kendimiz, sevdiklerimiz için emniyet kemerine daha fazla tutunmamız gerektiğini düşünüyorum. Bütün yolcularımıza ve sürücülerimize hayırlı yolculuklar diliyorum." dedi.

Uygulamaya İlçe Emniyet Müdürü İsa Coşar ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hasan Emrah Alkan da katıldı.

Ahlat'ta trafik uygulaması yapıldı

Ahlat'ta trafik uygulaması yapıldı

Ahlat'ta trafik uygulaması yapıldı

Ahlat'ta trafik uygulaması yapıldı

AA / Serdar Adıyaman - Son Dakika Haberleri

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