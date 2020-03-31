Ağrı'da İran sınırından Türkiye'ye sızmak isteyen bir terörist etkisiz hale getirildi Ağrı'da İran sınırından Türkiye'ye sızmaya çalışan bir grup terörist ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada bir kadın terörist etkisiz hale getirildi.

Ağrı'da İran sınırından Türkiye'ye sızmaya çalışan bir grup terörist ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada bir kadın terörist etkisiz hale getirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gece saatlerinde İran sınırından Türkiye'ye sızmaya çalışan bir grup terörist ile sıcak temas sağladı. Çıkan çatışmada bir kadın terörist güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi. Bölgedeki operasyonun sürdüğü belirtildi. Kaynak: AA