Ağrı Belediye Başkanı Sayan: Diyarbakır'a 2 bin kişiyle 'Beyaz Yürüyüş' gerçekleştireceğiz
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ağrı Belediye Başkanı Sayan: Diyarbakır'a 2 bin kişiyle 'Beyaz Yürüyüş' gerçekleştireceğiz

Ağrı Belediye Başkanı Sayan: Diyarbakır'a 2 bin kişiyle 'Beyaz Yürüyüş' gerçekleştireceğiz
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Demir - Haberler | Güncel

AĞRI Belediye Başkanı Savcı Sayan, evlat nöbeti tutan ailelere destek olmak için 22 Ağustos'ta 2 bin kişiyle Ağrı'dan Diyarbakır'a yürüyeceklerini ve 'Beyaz Yürüyüş' adını vereceklerini söyledi.

AĞRI Belediye Başkanı Savcı Sayan, evlat nöbeti tutan ailelere destek olmak için 22 Ağustos'ta 2 bin kişiyle Ağrı'dan Diyarbakır'a yürüyeceklerini ve 'Beyaz Yürüyüş' adını vereceklerini söyledi. 

Ağrı'daki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle Halk Eğitim Merkezi'nin konferans salonunda bir araya gelen Belediye Başkanı Savcı Sayan, konuşmasında yapılan hizmetlere ilişkin bilgi verdi. Orta Doğu'daki birçok terör örgütü gibi PKK'nın da hakim devletlerin taşeronu olduğunu ve bugüne kadar Kürtlere kan, gözyaşı ve beladan başka bir şey getirmediğini kaydeden Sayan, "Ben, Kürtler olmasa terörün biteceğine inanmayanlardanım. Teröre karşıyım. Kürt ile Türk'ün kavgasına karşıyım. Şehit cenazelerinin gelmesine karşıyım. Kürt gençlerinin ölmesine karşıyım" diye konuştu.

Savcı Sayan, terör örgütlerine destek veren ülkelerin, farklı coğrafyalarda halkı ikiye bölerek, savaşmalarını sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Başkan Sayan, 22 Ağustos'ta yapmayı planladıkları yürüyüşe ilişkin ise "Diyarbakır annelerine destek için 22 Ağustos Pazar günü ben de dahil olmak üzere 2 bin kişiyle Diyarbakır'a yürümek istiyoruz. Terörü dünyaya afişe etmek istiyoruz. Diyarbakır'a vardığımızda o gün o meydanda 1 milyon kişi bayrak sallayarak 'edi bese' yani 'yeter artık' demeyi çok istiyorum" dedi. 

Ağrı il sınırından başlatacakları yürüyüşe 'Beyaz Yürüyüş' adını vereceklerini belirten Başkan Sayan, 330 kilometrelik yolu 12 günde tamamlamayı ve ailelerin oturma eyleminin 2'nci yıl dönümü olan 3 Eylül'de yanlarında olmayı hedeflediklerini söyledi. 


Ağrı Belediye Başkanı Sayan: Diyarbakır'a 2 bin kişiyle 'Beyaz Yürüyüş' gerçekleştireceğiz
Ağrı Belediye Başkanı Sayan: Diyarbakır'a 2 bin kişiyle 'Beyaz Yürüyüş' gerçekleştireceğiz
Ağrı Belediye Başkanı Sayan: Diyarbakır'a 2 bin kişiyle 'Beyaz Yürüyüş' gerçekleştireceğiz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Demir

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Murat Kurum Devlet Bahçeli Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Üner Ebru Şallı Bülent Ersoy Haluk Levent
Spor Muslera Mert Günok Fatih Terim Lionel Messi Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ağrı Belediye Başkanı Sayan: Diyarbakır'a 2 bin kişiyle 'Beyaz Yürüyüş' gerçekleştireceğiz - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 12:05:06. #1.14#

title