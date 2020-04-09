'Ağacın içi zaten boştu, komiklik olsun diye video çektim'
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Orman Genel Müdürlüğü, Ayvacık, Gümüşsu, Güncel

'Ağacın içi zaten boştu, komiklik olsun diye video çektim'

SAMSUN'un Ayvacık ilçesinde, koronavirüsten korunmak için kayın ağacını oyup kovuğuna giren ve ağacın 3'te 2'sinin oyularak çıkarıldığı gerekçesiyle hakkında Orman Genel Müdürlüğü'nce yasal işlem başlatılan İlkay Gümüşsu (38) konuştu.

09.04.2020 13:30 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:31
'Ağacın içi zaten boştu, komiklik olsun diye video çektim'

SAMSUN'un Ayvacık ilçesinde, koronavirüsten korunmak için kayın ağacını oyup kovuğuna giren ve ağacın 3'te 2'sinin oyularak çıkarıldığı gerekçesiyle hakkında Orman Genel Müdürlüğü'nce yasal işlem başlatılan İlkay Gümüşsu (38) konuştu. Kayın ağacının içinin boş ve kurumuş olduğunu öne süren Gümüşsu, "Canlı bir ağacın içini oyup içine girmem mümkün mü? Suçluysak devletimizin vereceği ceza başımızın üzerine" dedi. Gümüşsu, videoyu 'komiklik olsun' diye çektiğini öne sürdü. 

Ayvacık ilçesi Fatih Mahallesinde yaşayan İlkay Gümüşsu, koronavirüs tehlikesine dikkat çekmek için fındık tarlasında bulunan ve 300 yılık olduğu tahmin edilen kayın ağacının içini oyarak, kovuğuna girdi. Gümüşsu o anlarını "Korona gelsin de beni burada bulsun. Ağaçkakan gibi yuva yaptım buraya. Hey gidi korona erkek ister beni bulmaya, haydi iyi günler" yazarak sosyal medyada paylaştı. Gümüşsu'nun sosyal medyadan paylaştığı o anlar, tepki çekti.

YASAL İŞLEM BAŞLATILDIGörüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Kayın ağacının bulunduğu alanda inceleme yapan ekipler, ağacın orman vasfı niteliği taşıyan sahada olduğu tespit etti. Görevlileri, İlkay Gümüşsu hakkında yasal işlem başlattı.Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kayın ağacının 3'te 2'sinin oyularak çıkarıldığı için hayatiyetine zarar verildiği tespit edildiğinden ilgili şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı" denildi.'AĞACIN İÇİ ZATEN BOŞTU'Koronavirüsten korunmak için oyduğu kayın ağacı kovuğuna girdiği gerekçesiyle hakkında Orman Genel Müdürlüğü'nce yasal işlem başlatılan İlkay Gümüşsu konuştu. Kayın ağacının içinin boş ve kurumuş olduğunu öne süren Gümüşsu, "Fındık bahçesinin yanındaki ağacın gövdesine sadece kayınpederim 2- 3 yıl önce görünüm amaçlı bir kapak açmış. Yakındaki şelaleye gelen giden çok olduğu için görünüm amaçlı yapıldı bu. Ama sosyal medyada sanki bu ağacın içini ben oymuşum gibi yorumlar yapıldı. Devletin yetkileri geldi inceleme yaptı, kayınpederimin ifadesi alındı. Bırakın canlı ağacı oymayı bu memleketin çakıl taşına bile zarar vermeyiz. Ha canlı bir ağacı oymuşsun ha bir insana zarar vermişsin bir şey fark etmez" dedi.'KOMİKLİK OLSUN DİYE'

Kayın ağacı kovuğunda kayda aldığı görüntüleri komiklik olsun diye çektiğini anlatan Gümüşsu, "Milletimiz zor dönemden geçiyor dedik, eğlencesine komiklik olsun diye bu videoyu çektik. Sosyal medyada paylaştım sonra bu gündem oldu yayıldı gitti. Biz insanları gülümsetmek için bunu yapmıştık ama sosyal medyada hakaret edenler, beddua edenler oldu. Böyle bir şey olacağını tahmin etmezdik. Kendi arkadaşlarımızla gülümsemek için yaptığımız bir şey.  Canlı bir ağacın içini oyup içine girmem mümkün mü bu olabilir mi? Suçluysak devletimizin vereceği ceza başımızın üzerine koyarız" diye konuştu. 


Kaynak: DHA

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