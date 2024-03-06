Çanakkale'de Kayıp Alzaymır Hastası Yaşlı Adam Ölü Bulundu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, kayıp olarak aranan alzaymır hastası 80 yaşındaki Mustafa Yumurcak ölü bulundu.

Ayvacık'ın Gülpınar köyünde dün akşam saatlerinden bu yana Mustafa Yumurcak'tan (80) haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Kayıp ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ve Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı 5 asayiş timi, 1 komando timi, 1 trafik timi, 1 iz takip köpeği ile UMKE ve AFAD ekipleri arama ve kurtarma çalışması başlattı.

Alzaymır hastası Mustafa Yumurcak, köye yakın zeytinlik alanda ölü bulundu.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE