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Çanakkale'de Kayıp Alzaymır Hastası Yaşlı Adam Ölü Bulundu

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, kayıp olarak aranan alzaymır hastası 80 yaşındaki Mustafa Yumurcak ölü bulundu. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, kayıp olarak aranan alzaymır hastası 80 yaşındaki Mustafa Yumurcak ölü bulundu.

Ayvacık'ın Gülpınar köyünde dün akşam saatlerinden bu yana Mustafa Yumurcak'tan (80) haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Kayıp ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ve Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı 5 asayiş timi, 1 komando timi, 1 trafik timi, 1 iz takip köpeği ile UMKE ve AFAD ekipleri arama ve kurtarma çalışması başlattı.

Alzaymır hastası Mustafa Yumurcak, köye yakın zeytinlik alanda ölü bulundu.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çanakkale Jandarma Ayvacık Olay 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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