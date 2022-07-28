Kayıp genç her yerde aranıyor Tekirdağ'da kuaför salonu işleten 28 yaşındaki İrem Çakıroğlu'ndan iki gündür haber alınamıyor. Tekirdağ'da kuaför salonu işleten 28 yaşındaki İrem Çakıroğlu'ndan iki gündür haber alınamıyor. Saray ilçesinde kuaförlük yapan 28 yaşındaki İrem Çakıroğlu, dünden itibaren her yerde aranıyor. En son dün öğle saatlerinde Kırklareli Vize ilçesine bağlı Kıyıköy Beldesi istikametine otomobiliyle çıktığı belirlenen Çakıroğlu'nun telefonuna ulaşamayan ve kendisinden haber alamayan ailesi, çocuklarının başına bir şey gelmesinden korktukları için Saray İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek kayıp başvurusunda bulundu. Emniyet ekipleri Çakıroğlu'nun bulunması için çalışma başlatırken, ailesi görenlerin bilenlerin emniyete başvurmalarını istedi. - TEKİRDAĞ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Hisarcık Tekirdağ Kuaför Saray 3. Sayfa Haberler

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