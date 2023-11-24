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Samsun'da silah ve mühimmat operasyonu: 1 kişi gözaltına alındı

Samsun'un Ayvacık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir kişinin evinde silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 224 adet av tüfeği fişeği ve 165 adet 9 milimetre tabanca fişeği bulundu. Şüpheli şahıs gözaltına alındı.