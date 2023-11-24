Samsun'da silah ve mühimmat operasyonu: 1 kişi gözaltına alındı
Samsun'un Ayvacık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir kişinin evinde silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 224 adet av tüfeği fişeği ve 165 adet 9 milimetre tabanca fişeği bulundu. Şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Samsun'un Ayvacık ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda evinde silah ve mühimmat ele geçirilen 1 kişi gözaltına alındı.
Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince D.K. isimli şahsın evinde ruhsatsız tabanca bulundurduğu bilgisine ulaşılması üzerine evde arama yapıldı.
Aramada 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 224 adet av tüfeği fişeği, 165 adet 9 milimetre tabanca fişeği ele geçirildi.
Şüpheli şahıs gözaltına alındı.