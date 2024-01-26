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Samsun'da Ruhsatsız Silah ve Mermi Operasyonu: 3 Gözaltı

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Samsun'un Ayvacık ilçesinde yapılan operasyonda, 3 kişi evlerinde ruhsatsız silah ve çok sayıda mermi bulundurdukları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Samsun'un Ayvacık ilçesinde ruhsatsız silah ve mermi bulunduran 3 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri çalışmalar kapsamında, İ.G, S.G. ve S.G'nin evlerinde ruhsatsız silah ve çok sayıda mermi olduğu bilgisine ulaştı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, adreslerde ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve 484 mermi ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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