Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı Öğrencilere Jandarmayı Tanıttı

Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na yapılan ziyarette ilkokul ve lise öğrencileri jandarmanın faaliyetleri ve görevleri hakkında bilgilendirildi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan faaliyetler, kullanılan araçlar ve son teknoloji aletler ile kıyafetler hakkında öğrencilere bilgiler verildi. Ziyaret kapsamında jandarma köpeğinin gösterisi de ilgiyle izlendi.

Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ilkokul ve lise öğrencilerine jandarmayı tanıttı.

Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret eden öğrenciler jandarmanın faaliyetleri ve görevleri konusunda bilgilendirildi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan faaliyetler, kurumun görevleri, jandarma tarafından kullanılan araçlar ve son teknoloji aletler ile kıyafetler hakkında öğrencilere bilgiler verildi. Ziyaret kapsamında ayrıca jandarma köpeğinin gösterisi de öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi. Öğrencilere ikramda da bulunan ekipler, ziyaret sonunda hatıra fotoğrafı da çektirdi. - ÇANAKKALE