Çanakkale'de 5 Yabancı Uyruklu Şahıs Yakalandı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 5 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Gelibolu'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yabancı uyruklu şahıslara yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Ekipler tarafından yabancı uyruklu şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 5 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak Ayvacık Geri Gönderme Merkezine ülkelerine gönderilmek üzere teslim edildi. - ÇANAKKALE