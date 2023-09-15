Çanakkale'de bir otelden alkollü içecek çalan hırsızlık şüphelisi yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir otelden 55 bin TL değerinde alkollü içecek çalan hırsızlık şüphelisi, Balıkesir'de yakalandı. Ayvacık ilçe Jandarma Komutanlığına getirilen şüpheli O.K.E. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.