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Çanakkale haber... ÇANAKKALE'DE SAĞANAK YAŞAMI OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEDİ

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Gelen Çanakkale haberine göre ÇANAKKALE kent merkezi ile Ayvacık ilçesinde etkili olan sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi.

ÇANAKKALE kent merkezi ile Ayvacık ilçesinde etkili olan sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi.

Sağanak yağış ilk olarak öğle saatlerinde Ayvacık ilçesinde etkili oldu. Sağanak nedeniyle, ilçenin sokaklarında su birikintileri meydana geldi. Bazı tarım arazileri su altında kalırken, ilçe merkezinde bulunan bazı zemin katları su bastı. Akşam saatlerinde ise bu kez sağanak yağmur kent merkezinde etkili olmaya başladı. Sağanak nedeniyle Barbaros Mahallesi, Plaj Caddesinde su birikintisi oluşan yolda sürücüler zor anlar yaşadı. Belediye ekiplerinin çalışması için bir süre trafiğe kapanan cadde, suyun çekilmesiyle birlikte yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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